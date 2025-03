© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis befindet sich in einer ganz entscheidenden Phase. Mit dem kurzzeitigen Ausflug über die 3.000 US-Dollar hat das Edelmetall bereits seine Höhentauglichkeit unter Beweis gestellt. Nun muss Gold nachsetzen.Gold auf 3.000 USD. Wie könnte es nun weitergehen? So ein Wochenschluss des Goldpreises jenseits der psychologisch relevanten Marke von 3.000 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht eine klare Ansage gewesen. Doch dazu kam es nicht. Der Goldpreis zog sich am Freitag nach einem kurzen Ausflug über die 3.000 US-Dollar noch einmal etwas zurück und beendete die Handelswoche knapp unterhalb von 3.000 US-Dollar. Der Start in die neue Handelswoche wird nun eminent wichtig. Kann Gold …