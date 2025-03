Washington - US-Präsident Donald Trump will am Dienstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Man werde sehen, ob man mit Blick auf den Ukraine-Krieg bis Dienstag etwas ankündigen könne, sagte Trump am Sonntagabend vor Journalisten."Über das Wochenende wurde viel Arbeit geleistet", fügte er hinzu. "Wir wollen sehen, ob wir diesen Krieg zu einem Ende bringen können." Konkret seien Land und Kraftwerke Teil der Gespräche über die Beendigung des Krieges. Trump beschrieb dies als "Aufteilung bestimmter Vermögenswerte".Trump und Putin hatten zuletzt Mitte Februar miteinander telefoniert. Im Anschluss hatte der US-Präsident den "unverzüglichen" Beginn von Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine angekündigt.