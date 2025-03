Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich vor dem Wochenende in Kauflaune und hievten den Dax bis an die Marke von 23.000 Punkten. Auf Schlusskursbasis konnte die runde Marke zwar noch nicht zurückerobert werden, aber es fehlte nicht viel. Bis zum Handelsschluss gab er einen Teil der Gewinne wieder ab und schloss schließlich bei 22.986 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...