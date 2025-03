Hamburg (ots) -Die Mitgliederversammlung von Plan International Deutschland hat neue Mitglieder in das Präsidium der Kinderrechtsorganisation gewählt. Ab sofort werden dort vertreten sein die Soziologin Prof. Dr. Jutta Allmendinger und der Ökonom Stephan Winkelmeier. Allmendinger ist Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Mitglied des Deutschen Ethikrats und war langjährige Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Winkelmeier ist Vorstandsvorsitzender der BayernLB. Er steht seit 2019 an der Spitze der Bayerischen Landesbank. Damit erweitert Plan International Deutschland sein Aufsichtsgremium auf nun sieben Mitglieder.Ab 1. Juli dieses Jahres übernehmen der promovierte Geoökologe Dr. Karamba Diaby und die Richterin Doris Nückel ihre Präsidiumsämter. Diaby ist seit 2013 und noch bis zum Ende der Legislaturperiode Abgeordneter der SPD im Bundestag und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Seine Themen unter anderem: Menschenrechte, globale Gesundheit, Klima und Energie sowie Bildungsgerechtigkeit. Nückel ist Vizepräsidentin des Sozialgerichts München. Sie war zuvor in mehreren leitenden Funktionen für die Bayerische Landesregierung tätig sowie zuletzt bei der Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Leiterin des Mikrofinanzprogramms in Laos. Beide folgen auf Hanns-Eberhard Schleyer und Christa Stewens, die viele Jahre Mitglieder im Aufsichtsgremium von Plan waren und im Sommer ausscheiden wollen."Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedern unseres Präsidiums", sagt Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland. "Wir als Organisation haben immer davon gelebt, dass sich Top-Expert:innen und Vordenker:innen aus allen Bereichen der Gesellschaft bei uns einbringen. Das ist auch entscheidend für unseren Erfolg.""Es ist großartig, dass es gelungen ist, so renommierte und weit hin hochgeschätzte Persönlichkeiten für Plan zu gewinnen", sagt Hanns-Eberhard Schleyer, Vorsitzender des Präsidiums von Plan International Deutschland. "Das spricht auch für die Reputation von Plan, dessen Aufsichtsgremium durch zusätzliche Kompetenzen und neues Engagement bereichert werden wird."Die Erweiterung des Präsidiums um zwei Mitglieder war im Zuge der Gremienreform bei Plan International Deutschland nötig geworden. Das Präsidium überwacht und berät den Vorstand. Zuvor waren die Aufgaben auf zwei Gremien aufgeteilt. Nachdem bereits die Leitungsstruktur mit drei geschäftsführenden Vorständen neu geordnet sowie die Satzung entsprechend angepasst wurde, ist die Reform der Führungsstruktur bei Plan International Deutschland nun abgeschlossen.Pressekontakt:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgAlexandra Tschacher, Teamleitung Media Relations, Tel. 0175 - 780 01 18Sascha Balasko, Referent Media Relations, Tel. 0151 - 208 36 385, E-Mail: presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5991910