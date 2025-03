Händler, die den nächsten Schritt an den Aktienmärkten abwägen, beobachten die Kapitalströme an den Optionsmärkten vor dem großen Verfallstag, dem so genannten Hexensabbat, am Freitag. Der Ausverkauf, der die US-Aktienmärkte in der vergangenen Woche auf Talfahrt schickte und den S&P 500 Index in eine Korrektur stürzte, verlief relativ ruhig. Während die Anleger nun die Stimmungsindikatoren ...

