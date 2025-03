Hamburg (ots) -Unter dem Motto "Generation Happy. Was gehört zu einem glücklichen Leben?" fand zum dritten Mal der NDR Podclass Contest statt. Aus 50 Einsendungen norddeutscher Schulen wählte die Jury über mehrere Runden je Bundesland die Erst-, Zwei- und Drittplatzierten aus. Die erste Folge der Sieger-Podcasts konnten die Klassen in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren NDR Patinnen und Paten produzieren. Ab sofort sind sie auf ndr.de/einfachmedien (https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/index.html) verfügbar. Teilnehmen konnten Klassen und AGS aus den Klassenstufen acht und neun.Resilienz, Adrenalinkicks in der Achterbahn und TikTok TrendsDie Schülerinnen und Schüler betrachten in ihren ersten Podcast Episoden das Thema "Glückliches Leben" mit Fokus auf ganz unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel, wie der Schulalltag sich auf das persönliche Glück auswirkt, ob sich Social Media-Detox lohnt oder wann die Suche nach Glück problematisch wird.Die Sieger-Teams kommen dieses Jahr aus Elmshorn, Prerow, Hannover und Hamburg.- Hamburg: Gymnasium Farmsen "Hear Happy", NDR Pate Philipp SchmidLikes, Follower, Vergleiche - macht uns Social Media wirklich glücklich? Dieser Frage gehen die Neuntklässler vom Gymnasium Farmsen in ihrem Podcast "Hear Happy" auf den Grund. In ihrer ersten Folge "Glücklich sein, glücklich schein'" sprechen sie mit Mitschülerinnen und Mitschülern über deren Glücksempfinden, wagen ein Selbstexperiment und lassen einen Psychologen zu Wort kommen. Die Jury lobte die investigative Herangehensweise und den lebensnahen Bezug des Teams.- Niedersachsen: Peter Ustinov Schule aus Hannover "P.U.S Happy", NDRPate Arne Torben VoigtsIn ihrem Podcast "PUS happy" erstellen die Schülerinnen und Schüler der Peter-Ustinov-Schule aus Hannover ein Glücks-Ranking. Hierfür haben sie vorab Menschen auf der Straße und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler interviewt. Um ein möglichst großes Publikum zu adressieren, diskutieren sie die Ergebnisse im Podcast auf Englisch. Die Jury lobte besonders den internationalen Ansatz und die tiefgehenden Gespräche.- Mecklenburg-Vorpommern: Uns Darßer Schaul Gesamtschule aus Prerow "Teenage Talk Happy Life", NDR Patin Mirja FreyeWas macht uns eigentlich glücklich? Und welche Rolle spielt die Natur dabei? Das Podcast-Team von der "Uns Darßer Schaul" aus Prerow geht in "Teenage Talk - Happy Life" genau diesen Fragen nach. Das Highlight der ersten Folge: ein Interview mit ihrem "Glückslehrer" Herrn Metzner. Die Jury lobte besonders die authentische Gesprächsführung und die gelungene Mischung aus persönlichen Erlebnissen, Expertenwissen und Fakten.- Schleswig-Holstein: Erich Kästner Gemeinschaftsschule aus Elmshorn "Glück im Fokus", NDR Pate Samir ChawkiGlück ist kein Zufall - das zeigt das Podcast-Team der Erich Kästner Gemeinschaftsschule in ihrer ersten Folge von "Glück im Fokus". Dafür haben sie eine Expertin mit ins Boot geholt: Resilienz-Coach und Autorin Martina Lucks gibt wertvolle Tipps, wie jeder sein eigenes Glück beeinflussen kann und auch in schwierigen Zeiten stark bleibt. Der Mix aus Trendthemen, Wissenschaft und inspirierenden Gesprächen hat die Jury überzeugt.Über den NDR einfach.medien Podclass-ContestDer NDR einfach.Medien Podclass Contest ist ein Medienkompetenz-Projekt des NDR. Ziel des Wettbewerbs ist, einen Podcast im Talk-Format zu konzipieren. Das Besondere: NDR Podcast-Macher*innen begleiten die Teams beim Wettbewerb. Sie vermitteln den Schülerinnen und Schülern Medienpraxis für das Podcasting - von der Ideenfindung über Konzeption, Gestaltung bis dahin, wie sie selbst ihren Podcast realisieren können.Schulklassen, AGs, Projektgruppen der Jahrgangsstufen acht und neun jeder Schulart im NDR Sendegebiet können teilnehmen.Die nächste Runde des NDR einfach.Medien Podclass Contests wird noch vor den Sommerferien ausgeschrieben und startet im Herbst. Mehr Infos zur Anmeldung hier: ndr.de/einfachmedien.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5992043