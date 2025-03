Linz (www.anleihencheck.de) - Neben der US-Notenbank FED am Mittwoch, entscheiden diese Woche die Bank of England, Schweizerische Nationalbank und Bank of Japan über ihr weiteres Zinspolitisches vorgehen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine Senkung der Leitzinsen werde seitens Marktes lediglich von der Schweizerischen Nationalbank erwartet. Damit würde in der Schweiz der Leitzins um 25 BP, auf ein Niveau von 0,25% gesenkt werden. Ein besonderes Augenmerk würden die Marktteilnehmer aber auf die Aussagen der FED bezüglich ihrer Zinsprojektionen legen. Würden die Mitglieder des Federal Open Market Komitees nach wie vor zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende einpreisen? Ausschlaggebend sei die weitere Inflations- und Wirtschaftsentwicklung und folglich die Handlungen von US-Präsident Trump. Erste Hinweise könnten die heute zur Veröffentlichung anstehenden US-Einzelhandelsumsätze, als auch der Stimmungsindikatoren Empire-State-Index, sowie der Philadelphia Index im Laufe der Woche. (17.03.2025/alc/a/a) ...

