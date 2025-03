Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit 2,6% liegt die nach einheitlichen europäischen Standards berechnete deutsche Inflationsrate derzeit noch deutlich über der EZB-Zielmarke von 2,0%, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Ein starker Anstieg bei den Lebensmittelpreisen im Februar habe einem Rückgang der Teuerung diesmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit 2,4% hätten sich Nahrungsmittel nämlich viel stärker verteuert als noch zu Jahresbeginn (+0,8%). Entspannungssignale würden hingegen die Energiepreise senden. Laut Statistischen Bundesamt hätten sich Strom (-3,0%), Brennholz, Holzpellets oder andere Brennstoffe (-5,0%) und leichtes Heizöl (-6,9%) verbilligt. Dienstleistungen hätten im Schnitt aber rund 3,8% mehr gekostet. Hier hätten sich die Kosten teilweise sogar zweistellig erhöht (kombinierte Personenbeförderung (+11,4%), soziale Einrichtungen (+10,4%)). Auch bei Versicherungen (+9,4%) oder der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+5,6%) hätten die Verbraucher deutlich mehr bezahlen müssen. ...

