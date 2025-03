Adara Ventures, das europäische Risikokapitalunternehmen, das sich auf Early-Stage-Investitionen im Deep-Tech-Bereich spezialisiert hat, gab heute das erste Closing seines vierten Flaggschiff-Fonds AV4 mit Kapitalzusagen in Höhe von 100 Millionen Euro bekannt. Dieser neue Fonds unterstreicht das Engagement von Adara, in strategischen Sektoren wie Cybersicherheit, angewandte KI, digitale Infrastruktur, Hardwarekomponenten, digitale Gesundheit und Raumfahrt hohe Renditen zu erzielen.

"Wir sind sehr stolz, das erste erfolgreiche Closing für AV4 bekannt geben zu dürfen",sagte Nico Goulet, Gründungspartner von Adara Ventures. "In den vergangenen neun Monaten haben wir Zusagen von über 140 Millionen Euro für unsere Fonds der vierten Generation gesichert. Neben AV4 umfasst dies auch Adara Ventures Energy (AVE), unseren ersten paneuropäischen Fonds, der sich auf Technologien für die Energiewende konzentriert. In einer der schwierigsten Fundraising-Umgebungen der letzten 20 Jahre machen unsere starke DPI-Bilanz, unsere disziplinierte Anlagestrategie und unser fokussiertes Fondsmodell AV4 zu einer überzeugenden Gelegenheit für unsere Limited Partners."

Goulet fuhr fort:"In einem Sektor, der von Einhörnern besessen ist, war unsere Philosophie stets darauf ausgerichtet, "Drachen" zu maximieren Unternehmen, die den gesamten Fonds zurückzahlen. Wir sind stolz darauf, in jeder unserer bisherigen Fondsgenerationen mindestens einen Drachen hervorgebracht zu haben, wobei AV2 voraussichtlich zu den besten 5 der VC-Fonds in Europa seiner Jahrgangsklasse gehören wird."

Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Adara Ventures in über 50 Pionierunternehmen in Europa und den USA investiert und mehr als 10 bemerkenswerte Exits erzielt. Adara wird von über 130 Limited Partnern unterstützt, darunter institutionelle Investoren, Pensionsfonds, Vermögensverwalter, vermögende Privatpersonen und Family Offices. "Wir sind besonders stolz darauf, in diesem ersten Closing neue Ankerinvestoren willkommen heißen zu dürfen, sowie eine neue Generation von Adara-Portfolio-Gründern, die als LPs investieren ein wahrer Beweis für die Stärke unseres Wertversprechens",fügte Goulet hinzu.

Adara investiert nun aktiv aus AV4 und AVE und plant, die ersten drei Investitionen jedes Fonds in der ersten Jahreshälfte 2025 abzuschließen. Beide Fonds bleiben weiterhin für neue Investoren offen.

Über Adara Ventures

Adara Ventures geht Partnerschaften mit visionären Gründern ein, die über die Fähigkeit, den Mut und die Vision verfügen, ihre Vorhaben umzusetzen. Das 2005 gegründete Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 350 Millionen Euro. Das Portfolio von Adara konzentriert sich auf Frühphasenunternehmen mit einer europäischen Präsenz, die sich auf Cybersicherheit, Datenanwendungen und -infrastruktur, Hardwarekomponenten, digitale Gesundheit sowie Technologien für die Raumfahrt und Energiewende spezialisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.adara.vc.

Contacts:

Medienkontakt

Ross Strachan

+34 914517070

info@adara.vc