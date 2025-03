FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf zusätzliche milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz in Deutschland hat der Branche am Montag auf breiter Basis Anschub verliehen. So gewannen Anbieter aus dem Segment Alternative Energien wie Nordex, SMA Solar und PNE zwischen 3,5 und 4,2 Prozent.

Für die Papiere des Projektentwicklers Energiekontor ging es sogar um 6,6 Prozent nach oben und für die Aktien des Biodieselherstellers Verbio um 5,2 Prozent.

"Ein Teilbetrag von 100 Milliarden Euro ist für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen", merkte die Landesbank Baden-Württemberg mit Blick auf den geplanten deutschen Klima- und Transformationsfonds an. Zudem solle das schuldenfinanzierte Finanzpaket unter anderem zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 verwendet werden./bek/jha/