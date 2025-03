FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.03.2025 - 11.00 am- BERENBERG RAISES RESTORE PLC PRICE TARGET TO 360 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 5900 (5800) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID TO 'OUTPERFORM' (MP) - PRICE TARGET 1120 (1040) PENCE - JEFFERIES CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5900 (6800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS OCADO PRICE TARGET TO 260 (430) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3700 (4100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 280 (270) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 720 (730) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 1700 (1900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1125 (1150) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 750 (850) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1125 (1025) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CVS GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1500 (940) PENCE - UBS CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 5960 (8030) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob