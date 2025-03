Der iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und bietet Anlegern somit Zugang zu 500 großen US-amerikanischen Unternehmen. Mit einem aktuellen Kurs von 51,27 € verzeichnet der ETF im letzten Monat einen deutlichen Rückgang von 11,65%, während er im Jahresvergleich immer noch ein Plus von 8,70% aufweist.

Der Nettoinventarwert (NAV) des ETF lag am 14. März 2025 bei 56,11 USD. Seit Jahresbeginn ist der Wert um 9,76% gesunken, was auf einen herausfordernden Start ins Jahr hindeutet. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 58,71 €, der derzeit bei -12,68% liegt.

Portfolio und Sektorallokation

Der Fonds unterhält ein diversifiziertes Portfolio mit seinen wichtigsten Positionen, darunter Apple, NVIDIA, Microsoft, Amazon und Meta Platforms. Diese Top-Positionen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und unterstreichen den Schwerpunkt auf führende Technologie- und Konsumgüterunternehmen.

Der ETF folgt einer vierteljährlichen Dividendenpolitik. Der letzte Ex-Dividenden-Termin war am 15. März 2025, mit einem Zahlungstermin am 31. März 2025. Die Ausschüttungsrendite liegt aktuell bei 1,09%, was Anlegern neben dem Kapitalwachstumspotenzial ein regelmäßiges Einkommen bietet. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,07% pro Jahr bleibt der Fonds eine kostengünstige Option für den Zugang zum US-amerikanischen Large-Cap-Aktienmarkt.

Marktkontext und Ausblick

Der S&P 500 Index hat im ersten Quartal 2025 eine erhöhte Volatilität erlebt, beeinflusst durch Faktoren wie Inflationssorgen und Veränderungen in der Geldpolitik. Der iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist), der den Index nachbildet, unterliegt diesen Marktdynamiken, was sich in seinen jüngsten Performancekennzahlen widerspiegelt. Die annualisierte Volatilität über 30 Tage beträgt derzeit 16,68%, und der ETF liegt 9,31% unter seinem 50-Tage-Durchschnitt.

Trotz der kürzlich erlebten Marktvolatilität bleibt der ETF mit einem Abstand von 10,61% zu seinem 52-Wochen-Tief von 46,35 € in einer relativ soliden Position. Für Anleger, die eine diversifizierte Exposure zu US-amerikanischen Large-Cap-Aktien suchen, stellt der iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) weiterhin eine etablierte Option dar.

