Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den US-Börsen belasten derzeit Rezessionsängste die Kurse, diese scheinen jedoch übertrieben, so Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg.Auch wenn das Hin und Her der US-Regierung bei den Zöllen Unternehmen und Verbraucher verunsichere, scheine sich die US-Wirtschaft derzeit dennoch in einer recht robusten Verfassung zu befinden. Zwar sei die Arbeitslosenquote im Februar von 4,0 auf 4,1 Prozent gestiegen, insgesamt zeige sich der Arbeitsmarkt aber stabil. ...

