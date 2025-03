Meininger Hotels lässt im ersten Schritt sechs Standorte in Deutschland von Wirelane mit Ladeinfrastruktur ausstatten, unter anderem in Heidelberg, Hamburg, Frankfurt und München. Insgesamt verfügt Meininger über 15 Standorte in Deutschland - und 36 in ganz Europa. Über die Wirelane-Partnerschaft will Meininger Hotels seinen Gästen "eine unkomplizierte und zuverlässige Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge" anbieten. Denn Reisende würden zunehmend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...