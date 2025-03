Der Wolfsburger Automobilkonzern kündigt elf neue Fahrzeugmodelle für den chinesischen Markt an, während Moody's die Kreditwürdigkeit herabstuft

Volkswagen verstärkt seine Bemühungen im chinesischen Markt durch eine strategische Kooperation mit dem Partner FAW Group. Der Wolfsburger Konzern plant, ab 2026 insgesamt elf neue, speziell für den chinesischen Markt entwickelte Fahrzeugmodelle einzuführen. Diese Initiative zielt darauf ab, den Marktanteil von Volkswagen im weltweit größten Automobilmarkt zu verteidigen und zu stärken. Besonders bemerkenswert ist die Ankündigung von sechs reinen Elektrofahrzeugen, darunter das erste Elektromodell unter der Marke Jetta, welches bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Diese Produktoffensive steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie des Unternehmens, die Produktpalette durch regional angepasste Modelle zu erweitern und gleichzeitig weitere Partnerschaften einzugehen, um den spezifischen Anforderungen der chinesischen Kundschaft gerecht zu werden. Die verstärkte China-Ausrichtung könnte für Volkswagen von entscheidender Bedeutung sein, nachdem der Konzern in den vergangenen Quartalen mit schwächelnden Margen und operativen Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Finanzielle Herausforderungen belasten Bonität

Parallel zu den Expansionsplänen in China muss sich Volkswagen mit einer Herabstufung seiner Kreditwürdigkeit auseinandersetzen. Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsbewertung des Automobilherstellers um eine Stufe von "A3" auf "Baa1" gesenkt, wobei der Ausblick als stabil eingestuft wurde. Als Begründung führte Moody's den jüngsten Rückgang der operativen Marge und der Cashflow-Generierung an. Die Aussichten auf eine deutliche Erholung in den kommenden Quartalen werden von der Ratingagentur als begrenzt angesehen. Bereits seit Juli 2023 war Volkswagen in der Rating-Kategorie "A3" schwach positioniert gewesen. Diese Entwicklung reiht sich ein in die allgemein herausfordernde Situation des deutschen Automobilsektors, der mit strukturellen Veränderungen und erhöhtem Wettbewerbsdruck konfrontiert ist. Die Bonitätsabstufung könnte potenziell die Finanzierungskosten erhöhen und die Umsetzung der ambitionierten China-Strategie erschweren, sofern keine nachhaltige Verbesserung der operativen Kennzahlen erreicht wird.

