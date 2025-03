Frankfurt am Main (ots) -Zweifel, mangelndes Selbstbewusstsein und Kommunikationsbarrieren im Kontakt mit dem anderen Geschlecht - viele Männer scheitern im Umgang mit Frauen. Unterstützung suchen sie sich bei Experten. Allerdings propagieren zahlreiche vermeintliche Experten oberflächliche Lösungen wie Statussymbole oder ein übertrieben maskulines Auftreten, um bei Frauen gut anzukommen. Andy Friday nimmt davon Abstand: Er verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der auf Persönlichkeitsentwicklung und zwischenmenschlicher Interaktion beruht, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Wie seine Methode funktioniert und welche Erfolge sie ermöglicht, wird hier beleuchtet.Zahlreiche Männer stellen fest, dass ihre Dates nicht so verlaufen, wie sie es sich erträumen - häufig, weil sie innerlich mit Blockaden kämpfen. Sie streben zwar nach einer tieferen, sinnstiftenden Beziehung und sind bereit, hierfür beträchtliche Zeit und Energie zu investieren, doch münden ihre Bemühungen zumeist nicht in den gewünschten Erfolg. Ihr Wunsch, authentischer zu wirken und echte Verbindungen zu knüpfen statt oberflächlicher Bekanntschaften, scheitert immer wieder an einem mangelnden Verständnis, wie sie ihre Persönlichkeit optimal in Szene setzen können. "Wer in dieser Situation keine nachhaltigere Alternative findet und stattdessen versucht, das eigene Selbstwertgefühl kurzfristig durch simple Statussymbole zu kompensieren, zieht zwangsläufig ungeeignete Beziehungspartner an. Langfristig führen derartige Enttäuschungen zu tiefgreifenden Selbstzweifeln, die sich nur schwer aus der Welt schaffen lassen", warnt Andy Friday."Wer wirklich die Herausforderungen im Datingbereich meistern will, braucht Authentizität, eine respektvolle Kommunikation und die Bereitschaft, kontinuierlich an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten", erklärt der Flirt-Experte. In seinen individuell abgestimmten Trainings, persönlichen Beratungen und praxisnahen Workshops vermittelt er keine oberflächlichen Flirttechniken oder fragwürdigen Manipulationsmethoden. Vielmehr legt Andy Friday den Fokus auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und hat gemeinsam mit seinem Team bereits zahlreichen Männern geholfen, ihre Einstellung zum Dating grundlegend zu überdenken und nachhaltig zu verbessern. Seine YouTube-Videos zu den Themen Flirten und Partnerschaft erzielen regelmäßig hohe Aufrufzahlen: In einem besonders aufsehenerregenden Beitrag sprach er 53 Frauen auf der Straße an und fragte sie nach einem Date - eine unkonventionelle Herangehensweise, die er zwar nicht zur Nachahmung empfiehlt, die jedoch viele seiner Zuschauer inspiriert hat. Zudem hielt Andy Friday kürzlich einen viel beachteten TED Talk mit dem Titel "Jeden Tag 2 Sekunden", der auf großes Interesse stieß. An welchen Eigenschaften Männer grundsätzlich arbeiten sollten, zeigen die folgenden Tipps.Tipp 1: Die Komfortzone als AusgangspunktDer Weg zum erfolgreichen Flirten sollte stets in der eigenen Komfortzone beginnen. Es ist wenig zielführend, sofort das Gespräch mit völlig fremden Menschen zu suchen oder unrealistische Erwartungen an den ersten Flirtversuch zu stellen. Vielmehr ist es entscheidend, zunächst eine entspannte Haltung gegenüber dem Flirten zu entwickeln und Spaß daran zu finden. Durch kleine, unverkrampfte Gespräche im näheren Umfeld, etwa mit Bekannten oder Kollegen, lässt sich die notwendige Leichtigkeit erlangen. Diese ersten, kleinen Schritte helfen dabei, die anfängliche Unsicherheit zu überwinden und bereiten den Boden für mutigere Interaktionen mit fremden Personen.Tipp 2: Fokus auf Leichtigkeit und SpaßEin wichtiger Aspekt des Flirtens ist es, den Spaß an der Interaktion zu bewahren und den Druck, sofort erfolgreich sein zu müssen, loszulassen. Nur wer unbefangen und mit Freude in Gespräche geht, kann eine authentische und entspannte Ausstrahlung entwickeln, die bei anderen gut ankommt. Gerade zu Beginn sollte der Fokus darauf liegen, Smalltalk mit Leichtigkeit zu führen und die Gespräche ohne Angst vor Ablehnung zu erleben. Solch eine entspannte Herangehensweise erlaubt es, sich nicht zu verkrampfen und die eigenen Unsicherheiten Schritt für Schritt abzulegen. Dies schafft die Grundlage für eine angenehme Kommunikation und ermöglicht es, eine natürliche Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen.Tipp 3: Überwindung innerer BlockadenHäufig sind es tief verwurzelte innere Blockaden, die den Weg zu einer erfolgreichen Partnerschaft oder einem erfüllten Flirt im Wege stehen. Ängste vor Ablehnung, Druck durch das persönliche Umfeld oder Versagensängste können dazu führen, dass unbewusst ein aufdringliches oder bedürftiges Verhalten an den Tag gelegt wird, das potenzielle Partner abschreckt. In solchen Fällen ist es von großem Vorteil, Unterstützung durch einen Experten zu suchen, der einen dabei unterstützt, die zugrundeliegenden Ursachen für dieses Verhalten zu erkennen und zu überwinden. Durch gezielte Arbeit an den inneren Blockaden lässt sich ein entspannteres und authentischeres Auftreten entwickeln, das den Weg für erfolgreiche und langfristige Begegnungen ebnet. Der Weg zu einem entspannten Flirt führt nicht nur über äußere Fähigkeiten, sondern auch über die Arbeit an der eigenen inneren Haltung.