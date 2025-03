Moderne Channel-Finance-Anbieter helfen Technologieanbietern, die Risiken der Expansion in IT-Kanäle aufstrebender Märkte zu reduzieren

Für IT-Anbieter sind aufstrebende Märkte riskant. Lokale Vorschriften, kulturelle Unterschiede, lokale Währungen, Channel-Liquidität und die Beilegung von Streitigkeiten erschweren solche Pläne. Glücklicherweise ebnet eine neue Generation von Channel-Finance-Lösungen den Weg.

Der Wachstumstrend der aufstrebenden Märkte

Die Schwellenländer entwickeln sich zu Motoren des globalen und regionalen Handels, wachsen mit einer jährlichen Rate von 4,2 (IWF), gegenüber 1,7 in den reifen Volkswirtschaften und tragen zwei Drittel zum globalen Wachstum bei.

Indiens hohe Investitionen in seinen Technologiesektor, Chinas Fokus auf moderne Gesundheitsversorgung, Brasiliens Ambitionen für grüne Energie und die zunehmende Mobilität in afrikanischen Ländern die digitale Technologie ermöglicht ein starkes Wachstum in den Schwellenländern. Technologieanbieter verändern die Art und Weise, wie sie diese Märkte erschließen, indem sie lokale IT-Kanäle unterstützen.

"Jahrzehntelang wurde Technologie über verschiedene Drehkreuze auf der ganzen Welt verkauft, und der Kanal endete dort effektiv", sagt Boris Todorov, Executive Vice President der Client Solutions Group von WeFi. "Aber wir haben gesehen, dass IT-Anbieter in mehreren Ländern eine Onshore-Präsenz aufgebaut haben, um lokale Channel-Programme zu entwickeln."

Blues der Schwellenländer

Die Etablierung von Niederlassungen in Schwellenländern ist jedoch schwierig, teuer und aufgrund der lokalen Komplexität riskant.

"Schwellenländer bringen mehrere Herausforderungen mit sich, angefangen bei Einfuhrbestimmungen, Steuern, Risiken der lokalen Währung einschließlich Konvertierbarkeit, rechtlichen Risiken, Bankvorschriften, Compliance und Kreditrisiken. Alle aufgeführten Bereiche unterliegen Änderungen, die sich auf die anderen Bereiche auswirken können; daher sind die Komplexität und die erforderlichen Ressourcen so hoch", sagt Todorov.

Programme für Lieferantenkanäle müssen Herausforderungen wie Bonitätsprüfungen, rechtliche Vereinbarungen, Währungsschwankungen, Verhandlungen über Lieferungen und Forderungen sowie Streitigkeiten bewältigen und managen, um von der Expansion zu profitieren. Herkömmlichen Channel-Finance-Unternehmen fehlt es jedoch oft an Spielraum oder Flexibilität, um zu helfen.

Wie Channel Finance die Risiken in Schwellenländern mindert

Eine neue Generation von Channel-Finance-Fintechs füllt diese Lücke. WeFi entwickelt beispielsweise verwaltete Channel-Programme für Anbieter, die rechtliche Verträge, einfachen Zugang zu Krediten, Verwaltung der Landeswährung, Käuferüberprüfung, Forderungsvorhersage und sogar die Sicherstellung der Konnektivität für Anbieterkunden für den Zugang zu diesen Dienstleistungen umfassen.

"Wir kümmern uns um die Probleme, die mit verschiedenen Channel-Finance-Situationen einhergehen, damit sich Verkäufer und Käufer auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren können", sagt Todorov. "Wiederverkäufer aus Schwellenländern sind begeistert, an diesen verwalteten Channel-Programmen teilzunehmen, weil sie Zugang zu längeren Laufzeiten und höheren Kreditlimits haben, die mit minimalem Einsatz von Versicherungen oder Sicherheiten des Wiederverkäufers kalibriert werden können. Anbieter und Gläubiger vereinfachen ihre Verwaltung und Kontrolle erheblich. So können beispielsweise Finanzleiter unsere Plattformdaten nutzen, um die zukünftige Nachfrage und mögliche Zahlungsverzögerungen genau vorherzusagen."

Sie kombinieren menschliches Fachwissen mit proprietären Technologien wie der IZZI-Plattform von WeFi. Diese spezialisierten Plattformen bieten innovative Lösungen, die Channel-Finance-Prozesse optimieren, neue Finanztechnologien einführen und komplexe Geschäfte und Programme erleichtern.

"2024 haben wir eine Reihe großer KI-bezogener Geschäfte gesehen und finanziert, die zwischen entwickelten und aufstrebenden Märkten aufgeteilt wurden und die längere Laufzeiten, spezifische Kreditlinien und Strukturen erfordern, die oft Risiken für den Endkunden mit sich bringen", sagt Todorov. "Der Wandel von der traditionellen Absatzfinanzierung setzt sich fort. Anbieter von Absatzfinanzierungslösungen behalten diese Trends im Auge, indem sie eng mit ihren Kunden zusammenarbeiten, die maßgeschneiderte strukturierte Lösungen benötigen."

