Der Platinpreis startet mit einem positiven Momentum in die neue Woche. Aktuell notiert er bei 998 US-Dollar und liegt damit bereits 0,40 % über dem Wochenschluss der vergangenen Woche (994 US-Dollar). Betrachtet man die letzten fünf Handelstage, ergibt sich ein Plus von 3,5 %. Während Gold neue Höchststände erreicht, kann Platin zumindest in Richtung seines diesjährigen Hochs zulegen. Marktanalysten und Investoren zeigen sich optimistisch: Die steigende Stabilität oberhalb wichtiger Unterstützungsmarken sowie positive technische Signale sprechen ...

