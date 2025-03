Setzt einen neuen Branchenstandard mit der einzigen quantentauglichen Zero-Trust-Lösung für den Netzwerkzugriff, die ab Mitte 2025 eine breitere Protokollunterstützung bietet

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, gab heute bekannt, dass es die End-to-End-Unterstützung für Post-Quanten-Kryptographie auf seine Zero-Trust-Network-Access-Lösung ausweitet. Ab sofort können Unternehmen die Kommunikation von Webbrowsern zu Unternehmens-Webanwendungen sicher weiterleiten, um sofort eine durchgängige quantensichere Konnektivität zu erhalten. Bis Mitte 2025 wird Cloudflare diese Unterstützung auf alle IP-Protokolle ausweiten und so die Kompatibilität für die meisten Unternehmensanwendungen und -geräte erheblich erweitern. Damit können sich Unternehmen darauf verlassen, dass Cloudflare ihre Internetkommunikation zwischen Benutzern, Geräten und Anwendungen auf Post-Quanten-Kryptographie umstellt, ohne dass die einzelnen Unternehmensanwendungen oder -systeme aufwendig aktualisiert werden müssen.

Heutzutage wird Verschlüsselung eingesetzt, um Online-Daten zu schützen von persönlichen Nachrichten über Finanzinformationen bis hin zu Kundendaten und alles, was Menschen und Organisationen vor Hackern schützen wollen. Da Quantencomputer immer näher an die Produktion heranrücken, besteht die Gefahr, dass diese Daten entschlüsselt werden, wodurch aktuelle Verschlüsselungsmethoden gebrochen und möglicherweise Daten offengelegt werden, die einst sicher waren. Herkömmliche kryptografische Algorithmen, die im Internet zur Sicherung von großen Finanzorganisationen und Gesundheitsdienstleistern bis hin zu Regierungsbehörden und intelligenten Verbrauchergeräten eingesetzt werden, sind anfällig für Post-Quanten-Angriffe.

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) hat sogar eine bahnbrechende Ankündigung gemacht, herkömmliche kryptografische Algorithmen auslaufen zu lassen und bis 2030 die Post-Quanten-Kryptografie einzuführen, da Experten davon ausgehen, dass bereits in fünf Jahren erhebliche Risiken entstehen könnten. Die Einführung der Post-Quanten-Kryptografie ist dringend erforderlich, und Cloudflare hat die Branche angeführt, indem es zur Schaffung von Branchenstandards beigetragen und die Post-Quanten-Sicherheit standardmäßig für alle seine Kunden kostenlos gemacht hat.

"Cloudflare hat sich seit langem dafür eingesetzt, die Post-Quanten-Sicherheit zur neuen Grundlage für die Internetsicherheit zu machen und sie allen Kunden zur Verfügung zu stellen, damit wir uns besser gegen zukünftige Quantenbedrohungen schützen können. Jetzt bieten wir diesen Schutz direkt in unseren Zero-Trust-Lösungen an", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir möchten, dass jeder Cloudflare-Kunde einen klaren Weg zur Quantensicherheit hat, und wir arbeiten bereits mit einigen der innovativsten Banken, Internetdienstanbietern und Regierungen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf den Weg zur Quantensicherheit machen. Wir werden auch weiterhin fortschrittliche Kryptografie für alle kostenlos in all unseren Produkten zugänglich machen."

Seit 2017 ist Cloudflare führend in der Erforschung, Entwicklung und Standardisierung der Post-Quanten-Kryptographie. Heute profitieren über 35 Prozent des von Menschen erzeugten Datenverkehrs, der mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare verbunden ist, vom Post-Quanten-Schutz. Selbst in einer Zukunft, in der Quantencomputer die konventionelle Kryptografie kompromittieren könnten, sind die quantensicheren Zero-Trust-Network-Access-Lösungen (ZTNA) von Cloudflare darauf ausgelegt, Daten auf ihrem Weg durch das öffentliche Internet zu schützen. Mit dieser Ankündigung wird die Zero-Trust-Plattform von Cloudflare Organisationen Folgendes ermöglichen:

Schutz vor "Erfasse jetzt, entschlüssele später"-Angriffen: Cyberkriminelle können heute verschlüsselte Daten erfassen und speichern, bis sie sie entschlüsseln können, wenn bessere Quantencomputer verfügbar sind. Ab heute können Kunden ihren Web-Traffic über das globale Netzwerk von Cloudflare leiten, um sich mit Post-Quanten-Kryptografie vor diesen zukünftigen Angriffen zu schützen.

Bieten Sie Quantensicherheit für den Internetverkehr, der zu einer Unternehmensniederlassung, einer Cloud-Umgebung oder einem Rechenzentrum fließt: Bis Mitte 2025 werden Unternehmen von einer durchgängigen Quantensicherheit für jedes Protokoll profitieren, das über die beliebtesten Netzwerkkonfigurationen von Cloudflare verbunden ist, indem sie den WARP-Geräteclient von Cloudflare auf den Geräten ihrer Endbenutzer installieren.

"Die Welt hat fünf Jahre Zeit, um anfällige Kryptografie durch Post-Quanten-Lösungen zu ersetzen", sagte Tom Patterson, Leiter für Sicherheit bei neuen Technologien bei Accenture. "Um diesem dringenden Kundenbedürfnis gerecht zu werden, bieten Accenture und Cloudflare einen hybriden Ansatz an, der eine iterative, risikoarme Migration ermöglicht und gleichzeitig die Kompatibilität und kryptografische Agilität gewährleistet."

Cloudflares quantensicheres Secure Web Gateway und die clientlosen Access-Netzwerkkonfigurationen sind ab sofort verfügbar, und WARP-Client-to-Tunnel-Netzwerkkonfigurationen werden ab Mitte 2025 verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Blog: Conventional cryptography is under attack. Cloudflare's Zero Trust platform is ready for your upgrade to post-quantum cryptography

Cloudflare Post Quantum Cryptography

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "erforschen", "planen", 'antizipieren', 'könnten', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'projizieren', 'erwägen', 'glauben', 'schätzen', 'vorhersagen', 'potenziell' oder 'fortsetzen' oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, die Strategie, die Pläne oder die Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die Effektivität der Produkte und Technologien von Cloudflare, Pläne zur Erweiterung der Fähigkeiten der Produkte und Technologien von Cloudflare und der vorgeschlagene Zeitplan für eine solche Erweiterung, die Vorteile für die Kunden von Cloudflare durch die Nutzung der Produkte und Technologien von Cloudflare, die technologische Entwicklung von Cloudflare, zukünftige Betriebsabläufe, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare des CEO und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare aufgeführt sind, einschließlich des am 20. Februar 2025 eingereichten Jahresberichts von Cloudflare auf Formular 10-K sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen kann.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

2025 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

