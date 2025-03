In den USA hat der S&P500 offiziell das Territorium einer Korrektur erreicht - doch wie geht es jetzt weiter? Kommt bald ein noch viel stärkerer Abverkauf? Oder dürfen Anleger bald mit einer deutlichen Erholung rechnen? Das sagen jetzt die Experten. Am Freitag hat der S&P500 erstmals zehn Prozent unterhalb seines zuletzt erreichten Allzeithochs notiert. Das bedeutet, dass sich der amerikanische Leitindex nun offiziell in einer Korrektur befindet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...