USD/CHF bewegt sich um 0,8810 im frühen europäischen Handel am Dienstag - Geopolitische Risiken im Nahen Osten könnten die Zuflüsse in sichere Häfen erhöhen, was dem Schweizer Franken zugutekommt - Die Zinsentscheidungen der Fed und der SNB werden später in dieser Woche im Mittelpunkt stehen - Das Paar USD/CHF notiert im frühen europäischen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...