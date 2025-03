The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2025ISIN NameXS2454321519 CICC HK F.16 22/25 MTNXS2455213590 BK COMMUNIC. 22/25 MTNUS55608RBJ86 MACQUARIE BK 22/25MTNREGSDE000DK041F7 DEKA NK FESTZINS 22/25AT0000A2N7T2 DO + CO 21/26 CVDE000LB2BQH8 LBBW FZA 22/25AU3CB0287696 TOYOTA FIN. 22/25 MTNDE000LB129A2 LBBW STUFENZINS 19/25IT0005246407 CA ITALIA 17/25 MTNDE000HLB3P87 LB.HESS.THR.CARRARA09N/16