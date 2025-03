FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD KOMMT NÄHER - Mit der Perspektive einer gelockerten Schuldenbremse dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen noch etwas weiter vorwagen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 23.225 Zähler. Nach zuletzt zwei guten Handelstagen nimmt das Börsenbarometer damit erneut Kurs auf das Rekordhoch vom 6. März bei knapp 23.476 Punkten. Am Vormittag beginnt die Sondersitzung des alten Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima. Die Aussicht auf öffentliche Investitionen in Milliardenhöhe in den kommenden Jahren hatte den Dax zuletzt auf neue Höchststände getrieben.

USA: - WEITER ERHOLT - Die US-Aktienmärkte haben am Montag die jüngste Erholung von ihren September-Tiefs fortgesetzt. Schwache Konjunkturdaten nährten Hoffnungen auf bald wieder sinkende Zinsen. Diese wogen letztlich schwerer als Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, der die jüngsten Kursverluste in New York als gesunde Korrektur bezeichnete. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,85 Prozent höher mit 41.841,63 Punkten aus dem Handel.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die positiven Vorgaben aus den USA stützten die Märkte. In Japan gewann der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende 1,2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um 2,1 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien legte um 0,3 Prozent zu. In China wirkt die Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen der Regierung weiterhin positiv.



DAX 23.154,57 0,73%

XDAX 23.253,84 0,66%

EuroSTOXX 50 5.445,55 0,77%

Stoxx50 4.682,30 1,02%



DJIA 41.841,63 0,85%

S&P 500 5.675,12 0,64%

NASDAQ 100 19.812,24 0,55%°



Bund-Future 127,85 0,07%°

Euro/USD 1,0908 -0,13%

USD/Yen 149,74 0,36%

Euro/Yen 163,35 0,23%°



Bitcoin 83.018 -1,24%

(USD, Bitstamp)°



Brent 71,41 0,34 USD WTI 67,90 0,32 USD°

