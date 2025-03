Queenslands größter Flughafen leistet Pionierarbeit im Bereich Datenkonsolidierung in der Cloud, um betriebliche Effizienz zu steigern

Brisbane Airport (BNE), das wichtigste Gateway nach Queensland, ist mit dem Aviation Analytics-Unternehmen Cirium eine Partnerschaft eingegangen, um als einer der ersten Flughäfen die datengesteuerte Cloud-Plattform Cirium Sky Warehouse in seine Modernisierungsmaßnahmen zu integrieren.

Die fortschrittlichen Daten und Analysen von Cirium werden nahtlos in die Geschäftssysteme von Brisbane Airport integriert. Diese Integration wird eine verbesserte Kapazitätsplanung, Ressourcenzuweisung und Betriebsanalyse unterstützen.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, kommentierte: "Wir freuen uns, die transformative Investition von Brisbane Airport zu unterstützen, die das Passagiererlebnis revolutionieren und die zukünftige Reisenachfrage erfüllen wird."

"Die Integration von Cirium-Daten und -Analysen durch Cirium Sky Warehouse wird dem Flughafen helfen, die Digitalisierung zu konsolidieren und zu beschleunigen, was zu einer verbesserten Entscheidungsfindung und operativen Leistung führen wird."

"Unsere Daten werden ein entscheidendes Asset sein, um die Effizienz zu steigern und das Reiseerlebnis am Brisbane Airport zu verbessern."

Ryan Both, Executive General Manager Aviation von Brisbane Airport, sagte: "Der Zugriff auf die Flugplandaten von Cirium über Cirium Sky Warehouse ermöglicht eine fortschrittliche Automatisierung und stellt einen entscheidenden Schritt im digitalen Transformationsprojekt von Brisbane Airport dar."

"Die Flugplandaten spielen eine entscheidende Rolle bei der Erstellung und Ausführung genauerer Flugpläne, der Planung für zukünftige Ereignisse und Schwankungen im Luftverkehr, der Gewinnung umfassenderer Einblicke und der Entscheidungsfindung für das Geschäftswachstum. Dies wird zu zahlreichen Verbesserungen in den Bereichen Effizienz, Nachhaltigkeit und Passagiererlebnis führen."

"Die Einführung eines cloudbasierten Ansatzes für die Datenintegration bedeutet auch, dass wir den Zeitaufwand für die interne Datenverarbeitung erheblich reduzieren und letztlich die Kosteneffizienz steigern können."

Brisbane Airport durchläuft derzeit ein Transformationsprogramm, das unter dem Namen Future BNE bekannt ist. Es umfasst 150 Projekte über einen Zeitraum von zehn Jahren und konzentriert sich auf die Modernisierung der Inlands- und internationalen Terminals des Flughafens sowie auf die Planung eines dritten Terminals im Hinblick auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032 in der Stadt.

Die erste Phase der Modernisierung wird zu einer verbesserten Erfahrung für die nahezu 25 Millionen Passagiere beitragen, die derzeit durch die Terminals des Flughafens reisen, sowie für die zusätzlichen 10 Millionen, die in den kommenden zehn Jahren erwartet werden.

Cirium Sky Warehouse bietet die hochwertigsten Luftfahrtdaten und -analysen in einer zugänglichen Daten-Cloud und fügt sich nahtlos in die Ziele der digitalen Transformation von Brisbane Airport ein. Während der Flughafen zunächst auf Flugplandaten zugreifen wird, kann eine Fülle weiterer Daten aus Cirium Sky Warehouse abgerufen und integriert werden, darunter Flug-, Verkehrs-, Flotten-, Tarif-, Wetter- und CO2-Emissionsdaten.

Durch die Nutzung des Potenzials der Cirium-Daten-Cloud schließt sich Brisbane Airport weltweit führenden Fluggesellschaften, Treibstofflieferanten, Luftfahrtfinanzierern und weiteren Akteuren an, um seine Planung, betriebliche Effizienz und Wachstumschancen zu verbessern.

Hinweis an Redakteure

Weitere Informationen zu Cirium Sky Warehouse finden Sie unter folgendem Link.

Über Cirium

Cirium® ist die vertrauenswürdigste Aviation Analytics-Quelle der Welt, die leistungsstarke Daten und modernste Analysen bereitstellt, um ein breites Spektrum von Branchenakteuren zu stärken. Das Unternehmen bietet Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern und Finanzinstituten die Klarheit und Intelligence, die sie benötigen, um ihren Betrieb zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihr Umsatzwachstum zu beschleunigen. Cirium® ist Teil von LexisNexis® Risk Solutions, einem Geschäftsbereich von RELX, der informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden bietet. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter den folgenden Tickersymbolen gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX. Für weitere Informationen folgen Sie bitte Cirium auf LinkedIn oder besuchen Sie cirium.com.

Über Brisbane Airport

BNE ist nach Passagieraufkommen der drittgrößte Flughafen Australiens, der jährlich von 24 Millionen Fluggästen genutzt wird. BNE trägt jährlich 4,7 Milliarden Dollar zum BIP bei, wobei einer von 70 Arbeitsplätzen in Queensland durch BNE ermöglicht wird und eine Reihe von Schlüsselindustrien wie Tourismus, Rohstoffindustrie und internationale Bildung profitiert. Flächenmäßig ist BNE der größte Flughafen Australiens mit 2.700 Hektar Land, das für die Sektoren Luftverkehr, Immobilienentwicklung und Verbrauchergeschäfte genutzt wird, die über 20.000 Menschen beschäftigen. Im Jahr 2025 feiert der Flughafen sein 100-jähriges Bestehen.

