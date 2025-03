Der US-Dollar-Index gewinnt im frühen europäischen Handel am Dienstag an Boden und notiert nahe 103,60, was einem Anstieg von 0,14 % im Tagesverlauf entspricht - Der negative Ausblick des Index bleibt mit einem bärischen RSI-Indikator bestehen. - Die erste Unterstützung, die es zu beobachten gilt, liegt bei 103,35; der unmittelbare Widerstand wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...