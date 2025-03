Wiesbaden - Im Januar 2025 ist in Deutschland der Bau von 18.000 Wohnungen genehmigt worden. Das waren 1.200 oder 6,9 Prozent mehr als im Januar des Vorjahres, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.Damit stieg die Zahl der Baugenehmigungen im Vorjahresvergleich zum zweiten Mal in Folge, nachdem sie im Dezember 2024 bereits um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zugelegt hatte. Zuvor war die Anzahl der erteilten Wohnungsbaugenehmigungen seit April 2022 durchgehend gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat gesunken, so die Statistiker. In den Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im ersten Monat des Jahres 2025 insgesamt 15.100 Wohnungen genehmigt, 1.600 oder 11,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Bundesamt weiter mit. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser belief sich auf 3.400, ein Plus von 600 oder 21,7 Prozent. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 100 (-10,1 Prozent) auf 1.000. Bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, den Mehrfamilienhäusern, erhöhte sich die Zahl der genehmigten Wohnungen um 500 (5,8 Prozent) auf 9.800.