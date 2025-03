Stuttgart (ots) -Bereits über 600 Städte in Deutschland sind Teil der free-key CityApp Deutschland. Diese innovative, kostenlose App bietet insbesondere Tourist*innen die Möglichkeit, interessante Informationen abzurufen, ihre Umgebung zu erkunden, Sehenswürdigkeiten zu entdecken und die nächste öffentliche Toilette im Umkreis zu finden. Der integrierte Mängelmelder ermöglicht es Einwohner*innen zudem, direkt mit der zuständigen Verwaltungsbehörde in Kontakt zu treten, um beispielsweise Straßenschäden oder öffentliche Verschmutzungen zu melden.Einmaliger Download - unbegrenzter NutzenEin besonderes Highlight: Die App muss nur einmal heruntergeladen werden. Dank der integrierten Standorterkennung zeigt sie automatisch alle Angebote, Attraktionen, Mängelmelder und weitere Möglichkeiten der jeweiligen Stadt oder Kommune an. Möchten Sie den Standort wechseln? Kein Problem - die App passt sich jederzeit flexibel und automatisch an Ihre Bedürfnisse an.Dieses Konzept bietet auch für Städte und Gemeinden einen großen Vorteil: Die Anzahl der Downloads ist deutlich größer, da Nutzer*innen in jeder verbundenen Stadt vom Funktionsangebot profitieren.Mehr als 600 Städte in Deutschland setzen bereits auf die free-key CityApp Deutschland. "Jede Stadt kann problemlos teilnehmen - die Befüllung der App wird kostenfrei von unserem geschulten Team übernommen", erklärt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH in Mittenwald/Innsbruck.Weitere Informationen zur free-key CityApp finden Sie hier: https://www.free-key.eu/cityapp.htmlPressekontakt:Gina Lederergina@innerebner.eu+43 512 39 06 05 - 277Original-Content von: IT-Innerebner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107801/5992954