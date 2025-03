Vilnius, Litauen, 18. März 2025 (ots/PRNewswire) -Gurtam, ein Unternehmen für die Entwicklung von Telematik- und IoT-Software, hat offiziell die Anmeldung für die Telematics & Connected Mobility-Konferenz (https://conference.gurtam.com/) eröffnet. Die Veranstaltung, die vom 10. bis 11. September 2025 in Vilnius, Litauen, stattfindet, wird europäische Branchenführer, Softwareentwickler, Systemintegratoren und Flottenmanagementexperten zusammenbringen, um die neuesten Innovationen im Bereich der vernetzten Mobilität zu erkunden.Die Telematics & Connected Mobility-Konferenz ist eine strategische Plattform, auf der Wirtschaft und Technologie zusammenkommen. Die Veranstaltung fördert Diskussionen über die Digitalisierung von Flotten, IoT-gesteuerte Mobilität und Software- und Hardware-Fortschritte und bietet eine einzigartige Gelegenheit, mit den wichtigsten Akteuren, die die Zukunft der Branche gestalten, in Kontakt zu treten.Was Teilnehmende erwarten können:- Branchenführer treiben Innovationen in den Bereichen Flottenmanagement, IoT und Mobilitätslösungen voran.- Ein mehrgleisiges Programm, das Geschäftsstrategie, F&E, Softwareentwicklung, Systemintegration und mehr umfasst.- Fallstudien aus der Praxis, die Umsetzungsstrategien für Flottenmanagement und IoT-Projekte aufzeigen.- Eine Technologieausstellung, auf der die wichtigsten Hardware-, Software- und Konnektivitätslösungen vorgestellt werden.- Networking-Möglichkeiten mit europäischen Entscheidungsträgern, Integratoren und Technologieanbietern.Wer sollte teilnehmen?Die Konferenz richtet sich an Unternehmen und Fachleute, die die Zukunft der Telematik, des Internets der Dinge und der vernetzten Mobilität gestalten, darunter:- Flottenmanagement- und Telematikanbieter, die den Markttrends voraus sein wollen.- Softwareentwickler und F&E-Spezialisten, die Innovationen in den Bereichen KI, Automatisierung und Big-Data-Analytik für IoT- und Telematikplattformen entwickeln.- Hardware-Hersteller, die nahtlose Software-Integrationen anstreben.- Konnektivitätsanbieter, die neue Möglichkeiten in den Bereichen IoT, 5G und Satellitenortung erkunden.Nehmen Sie als Redner am Konferenzprogramm teilHaben Sie Fachwissen in den Bereichen Telematik, vernetzte Mobilität, IoT, KI oder Flottenmanagementlösungen? Bewerben Sie sich als Redner (https://conference.gurtam.com/cfp)und tragen Sie dazu bei, das innovative Bild der Branche schon heute zu prägen.Frühbucheranmeldung jetzt möglichTeilnehmer können von der Frühanmeldung profitieren, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Konferenz-Website (https://conference.gurtam.com/tickets).Informationen zu GurtamGurtam (https://gurtam.com/) ist ein globaler Softwareanbieter, der sich auf Flottenmanagement-, Telematik- und IoT-Lösungen spezialisiert hat. Mit über 20 Jahren Erfahrung versorgt das Unternehmen Millionen vernetzter Fahrzeuge weltweit mit Strom, optimiert die Effizienz und treibt Innovationen in verschiedenen Branchen voran. Gurtam hat seinen Hauptsitz in Vilnius, Litauen, und ist bekannt für seine starke globale Gemeinschaft, seine fortschrittlichen Softwarelösungen und sein Engagement, die Zukunft der Telematik zu gestalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2642725/Telematics_and_Connected_Mobility_conference_by_Gurtam.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2642726/Gurtam_Telematics_conference_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2642727/Gurtam_Telematics_conference_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2642728/Gurtam_Telematics_conference_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2642818/Gurtam_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/telematics-and-connected-mobility-konferenz-aufruf-zur-innovation-302403483.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an contact@gurtam.comOriginal-Content von: Gurtam, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179005/5992951