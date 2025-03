Rust, Deutschland, 18. März 2025 (ots/PRNewswire) -MSI, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsserver-Lösungen, stellt auf dem vom 18. bis 20. März stattfindenden CloudFest 2025 an Stand H02 seine Serverplattformen der nächsten Generation - ORv3 Server, DC-MHS Server und NVIDIA MGX AI Server - vor. Bei den ORv3 Servern stehen Modularität und Standardisierung im Vordergrund, um eine nahtlose Integration und schnelle Skalierbarkeit für das Hyperscale-Wachstum zu ermöglichen. Ergänzend dazu wird bei den DC-MHS Servern Wert auf modulare Flexibilität gelegt, die eine schnelle Neukonfiguration zur Anpassung an unterschiedliche Rechenzentrumsanforderungen ermöglicht und gleichzeitig die Rackdichte für einen nachhaltigen Betrieb maximiert. Zusammen mit den NVIDIA MGX AI Servern, die eine außergewöhnliche Leistung für KI- und HPC-Arbeitslasten bieten, ermöglichen die umfassenden Lösungen von MSI Unternehmen und Hyperscalern die Neudefinition von Cloud-Infrastrukturen mit unübertroffener Flexibilität und Leistung."Wir freuen uns, die Vision von MSI für die Zukunft der Cloud-Infrastruktur zu präsentieren", sagte Danny Hsu, Geschäftsführer für Enterprise-Plattformlösungen von MSI (https://eps.msi.com/en). "Unsere Serverplattformen der nächsten Generation erfüllen die entscheidenden Anforderungen an Skalierbarkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. Durch modulare Flexibilität, nahtlose Integration und außergewöhnliche Leistung ermöglichen wir es Unternehmen, Hyperscalern und Betriebsrechenzentren, in dieser Cloud-getriebenen Ära innovativ, skalierbar und führend zu sein."AMD-gestützte DC-MHS Server zur Beschleunigung von Cloud-BereitstellungenDie DC-MHS Serverreihe von MSI mit AMD EPYC 9005 Series Prozessoren (https://www.msi.com/Landing/AMD-EPYC-9005) bietet modulare Flexibilität, hohe Leistungsdichte und fortschrittliche Skalierbarkeit, um den vielfältigen Anforderungen moderner Cloud-Infrastrukturen gerecht zu werden. Diese Plattformen sind mit DDR5-DIMM-Steckplätzen und PCIe 5.0 ausgestattet und bieten damit eine unvergleichliche Rechendichte und nahtlose Skalierbarkeit. Die auf der OCP DC-MHS-Architektur basierenden und mit dem MGT1 DC-SCM-Modul ausgestatteten Lösungen vereinfachen die Bereitstellungs-, Validierungs- und Wartungsprozesse und ermöglichen Cloud-Service-Anbietern die Bereitstellung agiler, effizienter und kostengünstiger Services in großem Umfang.- Der CD281-S4051-X2: 2OU 2-Knoten-Server wurde für die 21"-2OU2N-48VDC-ORv3-Infrastruktur entwickelt und bietet modulare Flexibilität und hohe Leistungsdichte für skalierbare Cloud-Umgebungen. Jeder Knoten unterstützt einen einzelnen AMD EPYC 9005 Series Prozessor, 12 DDR5-DIMM-Steckplätze und konfigurierbare Optionen für 12 E3.S-NVMe-SSD-Einschübe, womit außergewöhnliche Rechen- und Speicherfunktionen gewährleistet werden. Er ist für 21"-OCP-ORv3-Racks konzipiert und ermöglicht eine schnelle Integration und effiziente Skalierbarkeit, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Cloud-Anbieter macht, die einen optimierten Betrieb und leistungsstarke Bereitstellungen anstreben.- Der CD270-S4051-X4: 2U 4-Knoten-Server wurde speziell für Cloud-Computing-Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt wurde. Jeder Knoten wird von einem AMD EPYC 9005 Series Prozessor angetrieben und unterstützt 12 DDR5-DIMM-Steckplätze für eine herausragende Speicherleistung. Mit drei PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe-Einschüben pro Knoten bietet dieser Server eine effiziente Speicherskalierbarkeit. Seine modulare Architektur unterstützt Luftkühlung bis zu 400 W oder Flüssigkeitskühlung bis zu 500 W und gewährleistet ein optimales Wärmemanagement für anspruchsvolle Cloud-Bereitstellungen der nächsten Generation.- Der CX271-S4056: 2U Single-Socket-Server ist für skalierbare Cloud-Infrastrukturen optimiert. Er unterstützt einen AMD EPYC 9005 Series Prozessor mit bis zu 500 W und 24 DDR5 DIMM-Steckplätzen mit 12 Speicherkanälen, die eine branchenführende Speicherbandbreite bieten. Diese Plattform bietet flexible Speicherkonfigurationen, darunter 8 oder 24 PCIe 5.0 x4 U.2 NVMe-Einschübe und PCIe 3.0 M.2-Ports, und ist damit die ideale Wahl für Cloud-Anbieter, die Leistung und Anpassungsfähigkeit für dynamische Arbeitslasten suchen.Intel-basierte Cloud-Ready-Server-Lösungen für Mainstream-EinsätzeDie Intel-basierten Serverplattformen (https://www.msi.com/Landing/Intel-Xeon-6) von MSI wurden entwickelt, um die anspruchsvollsten Cloud-Anwendungen mit außergewöhnlicher Leistung und Skalierbarkeit zu bewältigen. Der CX270-S5062 ist ein 2U-Dual-Socket-Server, der für rechenintensive Cloud-Arbeitslasten entwickelt wurde. Ausgestattet mit zwei Intel® Xeon® 6-Prozessoren (bis zu 350 W TDP), 32 DDR5-DIMM-Steckplätzen und Unterstützung für bis zu 24 PCIe 5.0 NVMe-Einschübe und 6 PCIe 5.0 x16-Steckplätze bietet diese Plattform nahtlose Skalierbarkeit, Hochgeschwindigkeitsspeicher und Flexibilität für verschiedene Cloud-Bereitstellungen.Darüber hinaus bieten die Server-Motherboards D3065 und D3060 von MSI vielseitige Lösungen für Mainstream-Einsätze. Der D3065 unterstützt Intel Xeon 6-Prozessoren mit bis zu 350 W TDP und 8 DDR5-DIMM-Steckplätzen. Er ist auf hochleistungsfähige, platzbeschränkte Implementierungen mit fortschrittlichen Netzwerkfunktionen ausgerichtet, einschließlich eines PCIe 5.0 x32-Riser-Kartensteckplatzes und 2x 25G SFP28-Ethernet-Ports, wodurch er sich ideal für dichte Umgebungen eignet, die Hochgeschwindigkeits-Konnektivität erfordern. Der D3060 legt den Schwerpunkt auf Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit und verfügt über 4 PCIe 5.0 x16-Steckplätze und 2x 10GBase-T-Ethernet-Ports, die eine nahtlose Integration für Cloud-Infrastrukturen gewährleisten, bei denen flexible Peripheriekonfigurationen bevorzugt werden.Mit NVIDIA MGX AI Server KI- und HPC-Leistung entfaltenDer CG480-S5063 ist ein 4U-KI-Server, der speziell für hochleistungsfähige KI- und HPC-Arbeitslasten entwickelt wurde und außergewöhnliche Rechenleistung und Skalierbarkeit bietet, um die Anforderungen moderner Rechenzentren zu erfüllen. Er arbeitet mit zwei Intel Xeon 6-Prozessoren und unterstützt bis zu 8 FHFL-GPUs mit doppelter Breite. Er verfügt über 32 DDR5-DIMM-Steckplätze für eine hohe Speicherbandbreite und 20 PCIe 5.0 E1.S NVMe-Einschübe für ultraschnellen Datenzugriff. Damit bietet er die für komplexe, datengesteuerte Anwendungen erforderliche Speicher- und Ablageleistung. Dieser Server wurde für energieeffiziente, luftgekühlte Enterprise-Racks entwickelt und unterstützt flexible Konfigurationen, die KI- und HPC-Arbeitslasten jeder Größe beschleunigen und Unternehmen eine zuverlässige und skalierbare Lösung für anspruchsvolle Rechenumgebungen bieten.Weitere Informationsquellen:Schauen Sie sich die Videos an, um zu sehen, wie die neuesten auf dem AMD EPYC Prozessor basierten Server (https://www.youtube.com/watch?v=QRt6WOjTBDst=6s) und dem Intel Xeon 6 Prozessor basierten Server (https://www.youtube.com/watch?v=vsQQ1eJjYnMt=6s) die Leistung von Rechenzentren neu definieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2637591/MSI_Powers_the_Future_of_Cloud_Computing_at_CloudFest_2025_PR_Newswire.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/msi-treibt-auf-dem-cloudfest-2025-die-zukunft-des-cloud-computing-voran-302397716.htmlPressekontakt:Darcy Lee,darcylee@msi.comOriginal-Content von: Micro-Star INT'L CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179004/5992950