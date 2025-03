Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag positiv in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.355 Punkten berechnet, ein Plus von 0,9 Prozent zum Schlussniveau des Vortages.An der Spitze der Kursliste standen am Vormittag die Papiere von Continental, BMW und der Porsche-Holding. Unterdessen rangierten Airbus, Rheinmetall und Fresenius am unteren Ende."Es ist der große Tag der Entscheidung im Deutschen Bundestag", sagte der Börsenanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Die Börsen haben im Vorfeld bereits deutlich auf die Pläne zur höheren Verschuldung reagiert: mit steigenden Zinsen am Rentenmarkt und steigenden Kursen am Aktienmarkt." Auch wenn das Votum gelingt, werde es jedoch dauern, bis sich die Pakete tatsächlich in höherem Wirtschaftswachstum bemerkbar machen werden.Der Dax kratze an seinem Rekordhoch und bleibe damit der "große Outperformer am Aktienmarkt", so Altmann weiter. Für weitere Kursgewinne brauche es aber langfristig orientierte Käufer, die an eine nachhaltige, positive Wirtschaftswende in Deutschland glauben. Der Optimismus der Anleger habe aber Grenzen: "Zu sehen ist das an der aktuell erneut zunehmenden Absicherungsaktivität. Das Volumen der ausstehenden Put-Optionen auf den Dax liegt nur noch knapp unter dem Höchstwert der vergangenen 15 Monate."Zudem werden im Tagesverlauf die monatlichen ZEW-Konjunkturerwartungen veröffentlicht, welche ebenfalls ein wichtiges Signal für die Anleger sind. Sie werden um 11 Uhr veröffentlicht.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0928 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9151 Euro zu haben.Ebenso stieg der Ölpreis: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 71,65 US-Dollar; das waren 58 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.