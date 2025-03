Nach der Tagesumkehr vom Freitag konnte die BMW-Aktie zum gestrigen Wochenstart 1,8% auf 83,54 EUR zulegen. Rückblick: Die BMW-Aktie war am vergangenen Dienstag in der Spitze bis auf das neue Jahreshoch bei 88,26 EUR gestiegen, anschließend jedoch unter Druck geraten. Dabei fielen die Notierungen am Freitag in einer ersten Reaktion auf die ...

