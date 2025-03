Der DAX konnte zum Start in die neue Woche an die Kursgewinne vom Freitag anknüpfen und weitere 0,7% auf 23.155 zulegen. Rückblick: Nachdem der DAX vor dem Wochenende noch an einer Rückeroberung der 23.000er-Barriere per Tagesschluss gescheitert war, konnten die Blue Chips dank einer positiven Performance zum Wochenauftakt über die runde ...

