Innomotics als nominierter Partner für den neuen AirTrain am Newark International Airport ausgewählt



18.03.2025 / 10:00 CET/CEST

Innomotics als nominierter Partner für den neuen AirTrain am Newark International Airport ausgewählt

Innomotics GmbH unterzeichnet den größten Vertrag für Automatisierte People Mover mit der Doppelmayr Gruppe

Lieferung des kompletten Elektro- und Automatisierungssystems

Auftrag im hohen zweistelligen Millionenbereich

Nürnberg, 18. März 2025 - Doppelmayr hat die Innomotics GmbH mit der Lieferung des kompletten Elektro- und Automatisierungssystems für das Systems Technology Project - Teil des AirTrain Newark Replacement Programms - für einen neuen Automatisierten People Mover (APM) am Newark Liberty International Airport in New Jersey (USA) beauftragt. Der Auftrag umfasst Design, Engineering, Lieferung und Inbetriebnahme der automatischen Zugsteuerung, Audio-, Video- und Kommunikationssysteme, Stromverteilungssysteme, Seilbahnantriebsausrüstung sowie die Führungsschiene und Stations-, Zug- und Wartungsausrüstung.



Das wegweisende Projekt wird von der österreichischen Niederlassung von Innomotics umgesetzt, die als Hauptsitz für das Geschäft mit Automatisierten People Mover fungieren wird, unterstützt von Innomotics USA.



Innomotics und Doppelmayr verbindet eine tiefe und langjährige Partnerschaft. In den letzten 20 Jahren wurden mehr als 10 gemeinsame Referenzprojekte erfolgreich abgeschlossen. Der neu unterzeichnete Vertrag positioniert Innomotics als benannten Subunternehmer in der Geschäftsbeziehung zwischen Doppelmayr und der Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ) für das Systems Technology Project im Rahmen des AirTrain Newark Replacement Programms.



Der neue AirTrain wird eine vier Kilometer (2,5 Meilen) lange Strecke abdecken und jährlich Millionen von Passagieren als Hauptverkehrsmittel zwischen drei Passagierterminals, Parkplätzen und Mietwagenanlagen sowie regionalen Bahnverbindungen dienen. Der neue AirTrain soll ab 2030 nachhaltig, zuverlässig, autonom und sicher Reisende über den Flughafen transportieren. Der AirTrain wird rund um die Uhr betrieben und stellt höchste Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Elektro- und Automatisierungssysteme.



"Wir sind stolz darauf, mit der Port Authority of New York and New Jersey bei der Entwicklung des neuen AirTrain Newark zusammenzuarbeiten. Mit Innomotics haben wir einen vertrauenswürdigen Lieferanten an unserer Seite, der seine Zuverlässigkeit und Innovationskraft in früheren gemeinsamen Projekten bewiesen hat", sagte Markus Schrentewein, CEO der Doppelmayr Cable Car GmbH.



Dieter Schletterer, CEO von Innomotics Österreich: "Dieses Projekt markiert einen wichtigen Meilenstein für Innomotics. Die Nachfrage nach nachhaltigen und automatisierten Transportlösungen nimmt weltweit zu. Insbesondere an Flughäfen benötigen Passagiere eine Lösung, die rund um die Uhr zuverlässig funktioniert. Innomotics hat die Erfahrung und Innovationskraft, um dies sicherzustellen."



Das AirTrain Newark Replacement Programm ist ein wesentlicher Bestandteil des EWR Vision Plan , einer Roadmap zur Transformation des Newark Liberty International Airport zu einem erstklassigen Verkehrsknotenpunkt. Der Vision Plan baut auf dem Erfolg des bewährten neuen Terminal A auf und wird in laufende Projekte wie den Ersatz des AirTrain Newark und das Newark Station Access Project integriert, um den Zugang zum Flughafen zu verbessern. Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/innomotics . Kontakt:

Innomotics GmbH

Dario Artico

Mobil: +49 1525 8144721; E-Mail: dario.artico@innomotics.com Redefining reliable motion for a better tomorrow.Die Innomotics GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, das tiefgreifende technische Expertise und führende Innovation in elektrischen Lösungen über Branchen und Regionen hinweg vereint. Mit seiner mehr als 150-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von Elektromotoren ist das Unternehmen das Rückgrat für zuverlässige Antriebstechnik in Industrie und Infrastruktur weltweit. Innomotics ist Vordenker in den Bereichen industrielle Effizienz, Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg (Deutschland) und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 3 Milliarden Euro. Mit 17 Produktionsstandorten und einem umfassenden Vertriebs- und Servicenetz in 49 Ländern verfügt Innomotics über eine ausgewogene globale Präsenz in einem wachsenden Markt. Weitere Informationen finden Sie unter www.innomotics.com .



Innomotics GmbH, Kommunikation

Leiterin: Julia Ebenberger, Vogelweiherstr. 1-15, 90441 Nürnberg, Deutschland





