Wiesbaden (ots) -Die Website des Verbandes der Osteopathen Deutschland (VOD) e.V., OSTEOPATHIE.DE, setzt ein klares Zeichen für Inklusion und digitale Teilhabe! Dank der innovativen Assistenz-Software Eye-Able® Assist bietet die Plattform ab sofort als einzige Osteopathie-Website hierzulande nun mehr als 25 barrierefreie Funktionen, die allen eine leichtere und individuell anpassbare Nutzung ermöglichen.Die Nachfrage nach verständlichen Osteopathie-Informationen ist so hoch wie nie zuvor. Unsere aktuellen Zahlen belegen eindrucksvoll:- Über 2,8 Millionen Besucherinnen und Besucher auf OSTEOPATHIE.DE im Jahr 2024- 72,5 Millionen Klicks auf die Therapeutenliste seit 2007Prof. Marina Fuhrmann, Vorsitzende des VOD, betont: "Wir setzen ein Zeichen für Inklusion und digitale Zugänglichkeit. Das Internet ist für alle da!"Digitale Barrierefreiheit: Neue Möglichkeiten für alleDas neue Tool auf der Seite OSTEOPATHIE.DE macht es möglich: Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen können jetzt selbst entscheiden, wie sie die Inhalte der Website optimal nutzen. Dazu gehören beispielweise:- Intelligente Schriftvergrößerung: Ermöglicht es Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen, die Schriftgröße individuell anzupassen, ohne das Layout der Website zu beeinträchtigen.- Kontrasteinstellungen: Vier voreingestellte Optionen zur besseren Lesbarkeit.- Vorlesefunktion: Texte können per Audioausgabe wiedergegeben werden.- Farbfilter: Für Menschen mit Rot-, Grün- oder Blauschwäche optimiert.Weitere 22 Funktionen, entwickelt in Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen und Fachorganisationen.Fazit: Gute Informationen barrierefrei und noch besser lesbar gemacht!Mit der barrierefreien Gestaltung von OSTEOPATHIE.DE geht der VOD gemeinsam mit Eye Able einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Teilhabe für alle. Die Plattform bleibt nicht nur die erste Adresse für Osteopathie in Deutschland, sondern zeigt auch, wie eine moderne, inklusive Website aussehen muss.Mehr erfahren auf: www.osteopathie.de oder direkt bei Anna Jarosch von Eye Able (Tel.: 0931 4659 9173 oder per Mail anna.jarosch@eye-able.com) und einen kostenlosen Austausch zur Beratung vereinbaren.Gut zu wissen:Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen erfolgen. Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Osteopathie ist bei vielen Krankheiten sinnvoll und behandelt vorbeugend.Hintergrund:Als erster und mit bundesweit mehr als 6.700 Mitgliedern größter Berufsverband setzt sich der VOD für Patientensicherheit und Verbraucherschutz ein. Der VOD e.V. fordert hierfür eine berufsgesetzliche Regelung und die Schaffung des eigenständigen Berufs des Osteopathen auf qualitativ höchstem Niveau. Er klärt über die Osteopathie auf, informiert sachlich und neutral, fördert Forschungsprojekte und betreibt Qualitätssicherung im Interesse der Patienten. Darüber hinaus vermittelt der VOD hoch qualifizierte Osteopathen. Über 2,8 Millionen Besucher informieren sich jedes Jahr auf osteopathie.de. Fast 100 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen Osteopathie.Weitere Informationen:Verband der Osteopathen Deutschland e.V.Wilhelmstraße 4265183 WiesbadenTelefon: 0 611 / 5808975 - 0info@osteopathie.dewww.osteopathie.dewww.osteopathie.de//forsa_2024Pressekontakt:Michaela WehrTel. 0 15 20 / 2 14 71 05presse@osteopathie.deOriginal-Content von: Verband der Osteopathen Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79623/5993041