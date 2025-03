NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Die jüngste Erholung setzte sich damit fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 71,78 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im April stieg um 67 Cent auf 68,24 Dollar.

Die Ölpreise profitierten von der Zuspitzung der Lage im ölreichen Nahen Osten. Israels Militär hat rund zwei Monate nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wieder massive Angriffe auf die islamistische Hamas im gesamten Küstenstreifen aufgenommen. In derselben Nacht setzten die mit Israel verbündeten USA ihre Angriffe auf die Huthi im Jemen fort. Die Miliz ist wie die Hamas in Gaza Verbündeter des Irans.

Trotz der Erholung an den vergangenen Tagen bleibt der Ölmarkt angeschlagen. Die von den USA ausgehenden Handelskonflikte belasten das Wachstum der Weltwirtschaft. Dies dürfte auch die Ölnachfrage dämpfen. Zudem plant der Ölverbund Opec+ für Anfang April eine Ausweitung der Fördermenge./jsl/la/jha/