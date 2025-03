WIESBADEN (ots) -- Ehrung der nationalen Siegerteams am 20. Mai 2025- Finalistenteams starten in den Video-Wettbewerb der europäischen Phase- 27 000 Schülerinnen und Schüler machen europaweit mitDie Gewinnerteams des deutschen Vorentscheids im Europäischen Statistikwettbewerb stehen fest: In der Kategorie B (Klassenstufen 8, 9 und 10 der Sekundarstufe I) siegte das Team "FARAO" des Wilhelm-Ostwald-Gymnasiums in Leipzig (Sachsen). In der Kategorie A (Klassenstufen 11, 12 und 13 der Sekundarstufe II) gewann das Team "DIEWILDEN" aus dem Friedrich-Rückert-Gymnasium in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen). Die Preisverleihung mit offizieller Überreichung der Urkunden und Gewinne findet am 20. Mai 2025 im Statistischen Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden statt. Mit ihrem Erfolg im nationalen Vorentscheid nehmen beide Teams nun an der europäischen Phase des Wettbewerbs teil und messen ihre Datenkompetenz mit Schülerteams aus anderen europäischen Staaten.Europaweit nehmen im laufenden Schuljahr 2024/2025 rund 27 000 Schülerinnen und Schüler aus 21 Mitgliedstaaten der Europäischen Union am Europäischen Statistikwettbewerb teil. Der Wettbewerb wird zum achten Mal durchgeführt.In Deutschland waren 210 Teams aus insgesamt 120 Schulen in 15 Bundesländern im November 2024 in den Wettbewerb gestartet. Eine nationale Jury, vertreten durch das Statistische Bundesamt und die Statistikabteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat nun in beiden Kategorien die nationalen Sieger- und Finalistenteams ermittelt.Vier Teams aus Deutschland nehmen an der europäischen Finalrunde teilAb dem 24. März 2025 beginnt die europäische Phase des Statistikwettbewerbs. In dieser Runde wird ein Video zum Thema "Is Gen Z changing the world?" auf Basis europäischer Daten gedreht. Die nationalen Siegerteams beider Kategorien sind automatisch für die europäische Phase qualifiziert. Das jeweils zweite Team wird von einer Jury des Statistischen Bundesamtes ausgewählt. Insgesamt vier Videos ziehen dann in den Wettbewerb um den europäischen Sieg ein. Die europäischen Siegerteams werden am 6. Juni 2025 vom europäischen Statistikamt Eurostat bekannt gegeben.Ziele des Wettbewerbs: Datenkompetenz fördern und Interesse an Statistik weckenDer Europäische Statistikwettbewerb soll die Datenkompetenz junger Menschen fördern und die Bedeutung zuverlässiger Datenquellen bewusst machen. Gerade in Zeiten von Informationsflut und Desinformation sind das Wissen um Quellengüte und die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung wichtige Werkzeuge. Gleichzeitig soll bei den Schülerinnen und Schülern das Interesse an Statistik geweckt werden. Lehrkräfte sollen ermuntert werden, reale Datensätze von Primärquellen im Unterricht einzusetzen.Weitere Informationen:Alle Informationen zum Europäischen Statistikwettbewerb 2025 einschließlich der Ergebnisse aller Finalteams beim deutschen Vorentscheid bietet eine Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes (www.destatis.de/esc2025).Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 611 75 3444esc@destatis.dePressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5993223