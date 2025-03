Der Düngemittelhersteller verzeichnet eine bemerkenswerte Kurssteigerung von über 3% auf 13,67€, obwohl das letzte Quartal mit Umsatzeinbußen abschloss.

Die Aktie des Düngemittelkonzerns K+S verzeichnet aktuell positive Impulse am deutschen Aktienmarkt. Das Wertpapier konnte in den jüngsten Handelssitzungen deutliche Zugewinne verbuchen und verteuerte sich um mehr als 3 Prozent auf 13,67 Euro. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sie gegen den aktuellen Trend der letzten Quartalsergebnisse steht. Im letzten Berichtsquartal zum 30. September 2024 musste das Unternehmen einen Verlust von 0,15 Euro je Aktie hinnehmen, während im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 0,22 Euro je Aktie in den Büchern stand. Auch der Umsatz verzeichnete einen Rückgang von rund 11 Prozent auf 866,20 Millionen Euro, verglichen mit 974,00 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Dennoch scheint das Marktumfeld für die K+S-Aktie derzeit günstig zu sein. Im XETRA-Handel zeigte das Papier in den letzten Handelstagen kontinuierlich steigende Kurse und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 13,42 Euro.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Trotz der aktuellen Kurssteigerungen bleiben die Prognosen von Marktbeobachtern für K+S zurückhaltend. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,32 Euro aus, was deutlich unter dem derzeitigen Handelsniveau liegt. Betrachtet man die langfristige Entwicklung, bewegt sich die Aktie derzeit etwa 13,4 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,15 Euro, das Anfang April 2024 erreicht wurde. Auf der anderen Seite liegt der aktuelle Kurs rund 25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 9,97 Euro. Für Anleger könnte auch die Dividendenentwicklung relevant sein: Während K+S im Jahr 2023 noch eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie ausschüttete, erwarten Experten für das laufende Jahr lediglich eine Ausschüttung von 0,058 Euro. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,093 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben könnten, werden für den 13. Mai 2025 erwartet.

