Der chinesische E-Autobauer steigert Fahrzeugauslieferungen um 52% und verbessert Bruttomargen, bleibt aber weiterhin in der Verlustzone trotz optimistischer Prognosen.

Die chinesische Elektroautomarke XPeng verzeichnete im vierten Quartal einen bemerkenswerten Anstieg bei den Auslieferungen, konnte jedoch trotz positiver Entwicklungen nicht vollständig die Gewinnzone erreichen. Der Umsatz kletterte um 23,4 Prozent auf 16,105 Milliarden Yuan (etwa 2,21 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders hervorzuheben ist die deutliche Steigerung der Fahrzeugauslieferungen um 52,1 Prozent auf 91.507 Einheiten. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in einer verbesserten Bruttomarge im Fahrzeugsegment wider, die auf 10 Prozent anstieg - gegenüber lediglich 4,1 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Laut Unternehmensangaben konnte XPeng dadurch bereits das sechste Quartal in Folge Verbesserungen bei der Fahrzeugmarge erzielen, was hauptsächlich auf technologiegetriebene Kostensenkungen zurückzuführen ist. Für das Gesamtjahr 2024 lieferte der Elektroautohersteller insgesamt 190.068 Fahrzeuge aus, was einem Wachstum von 34,2 Prozent gegenüber 2023 entspricht.

Ausblick für das erste Quartal 2025

Für das laufende Quartal zeigt sich XPeng optimistisch und prognostiziert Auslieferungen zwischen 91.000 und 93.000 Fahrzeugen. Dies würde einem beeindruckenden Wachstum von 317 bis 326 Prozent im Jahresvergleich entsprechen. Der Umsatz soll zwischen 15 und 15,7 Milliarden Yuan liegen, was die Analystenerwartungen von 14,56 Milliarden Yuan übertreffen würde. Zum Jahresende 2024 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel und Äquivalente in Höhe von 41,96 Milliarden Yuan (etwa 5,75 Milliarden Euro). Möglicherweise plant XPeng zudem, gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller GAC, eine Produktion beim österreichischen Auftragsfertiger Magna Steyr in Graz aufzubauen. Dieser Schritt könnte dazu dienen, die Sonderzölle der Europäischen Union auf chinesische Elektrofahrzeuge zu umgehen.

