TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee greift nach eigenen Angaben weiterhin Stellungen der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) im Gazastreifen an. "Zu den in den vergangenen Stunden getroffenen Zielen zählen Terrorzellen, Abschussrampen, Waffenlager und weitere militärische Infrastruktur", teilten die Armee und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet mit. Die Angriffe dauern demnach im gesamten Gazastreifen an.

Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen bei den Angriffen bislang mehr als 400 Menschen ums Leben, mehr als 560 weitere seien verletzt worden. Die Angaben unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten und lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Laut Hamas sind fünf hochrangige Hamas-Mitglieder unter den Toten. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu Opfern bei ihren neuerlichen Luftangriffen./cir/DP/jha