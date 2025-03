Shanghai, 18. März 2025 (ots/PRNewswire) -NOVOSENSE Microelectronics hat die prestigeträchtige ISO 26262 ASIL D "Defined-Practiced"-Zertifizierung des TÜV Rheinland erhalten und damit einen bedeutenden Fortschritt in seinen Fähigkeiten im Bereich funktionale Sicherheit gemacht. Diese Zertifizierung bestätigt den Übergang von NOVOSENSE von der Systemeinrichtung zur effektiven Umsetzung und stärkt seine Position als zuverlässiger Anbieter von Chips in Automobilqualität.Dieser Erfolg unterstreicht die Reife der F&E- und Qualitätsmanagementsysteme von NOVOSENSE, insbesondere bei kritischen Anwendungen wie ABS-Raddrehzahlsensoren und isolierten Gate-Treibern. Die umfassende Prüfung durch den TÜV Rheinland bestätigte, dass das Unternehmen während des gesamten Produktlebenszyklus strenge Sicherheitsstandards einhält.Die Zertifizierung unterstreicht insbesondere den Erfolg von NOVOSENSE bei der Implementierung funktionaler Sicherheit in den ABS-Raddrehzahlsensoren der NSM41xx-Serie und dem isolierten Gate-Treiber NSI6911.- Die NSM41xx-Serie basiert auf AMR-Technologie, erfüllt die ISO 26262 ASIL B (D) Standards und unterstützt die funktionale Sicherheit auf Systemebene nach ASIL D. Diese Sensoren sorgen für eine präzise Überwachung der Radgeschwindigkeit für wichtige Systeme wie ABS, ESP und EPS und gewährleisten so die Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen. Diese Serie befindet sich derzeit in der Massenproduktion.- Der isolierte Gate-Treiber NSI6911, der für Hauptantriebe von Fahrzeugen mit neuer Energie (NEV) entwickelt wurde, entspricht den funktionalen Sicherheitsstandards ASIL D. Er verfügt über einen hochpräzisen 12-Bit-ADC, erweiterte Diagnosefunktionen und eine programmierbare SPI-Schnittstelle, die eine robuste Ansteuerung und den Schutz von SiC-MOSFETs und IGBTs ermöglicht. Muster sind jetzt verfügbar.Diese Zertifizierung spiegelt das Engagement von NOVOSENSE für "robuste und zuverlässige" Lösungen wider. Mit über 500 Millionen ausgelieferten Automobilchips und einem wachsenden Marktanteil ist NOVOSENSE bestrebt, die strengen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der Automobilbranche zu erfüllen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein bevorzugter Lieferant in der globalen Automobil-Lieferkette zu sein, der qualitativ hochwertige, hochzuverlässige Analog- und Mixed-Signal-Chips liefert.Kontakt für Rückfragen: sales@novosns.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/novosense-erhalt-die-defined-practiced-zertifizierung-nach-iso-26262-asil-d-und-starkt-damit-seine-referenzen-im-bereich-der-fahrzeugsicherheit-302404535.htmlPressekontakt:Ocean Wang,xingsheng.wang@novosns.comOriginal-Content von: Novosense, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167909/5993502