Zu Beginn der Basilikumaussaat startet Barilla das Schulungsprogramm Accademia del Basilico, das speziell auf Landwirte und darauf ausgelegt ist, Techniken und Praktiken für nachhaltigen Basilikumanbau zu lehren. Da die Nachfrage nach Pesto weltweit steigt, verzeichnete der Pesto-Markt von 2023 bis 2024 ein 17%iges Volumenwachstum1, wobei Barilla seinen Helden-Inhaltsstoff Basilikum im Zentrum seiner Geschichte der Nachhaltigkeit platziert.

Im Rahmen einer 100%igen italienischen Lieferkette produziert, wird Pesto Barilla mit nachhaltig angebautem Basilikum hergestellt, das im Rahmen der Barilla Basil Charter, einer Reihe von Richtlinien, ISCC Plus-zertifiziert ist, die von RINA (einem unabhängigen Dritten) verifiziert wurden. Dieses Nachhaltigkeitskonzept wird durch die neue Accademia del Basilico weiter gestärkt.

In Zusammenarbeit mit DINAMICA, einer auf Schulungen im Agrar- und Lebensmittelbereich spezialisierten Organisation mit Unterstützung der Open Fields Srl, hat Barilla dieses umfassende Programm entwickelt, das im Januar 2025 eingeführt wurde und sich aus sieben Lektionen zusammensetzt, die darauf abzielen, die landwirtschaftlichen Praktiken entlang der Basilikum-Lieferkette zu verbessern. Vision ist die Förderung langfristiger Beziehungen zu landwirtschaftlichen Gemeinschaften und der Wertschöpfung in der Basilikum-Lieferkette von Barilla.

"Unserer Accademia del Basilico geht es nicht nur um Landwirtschaft, sondern es geht darum, eine Gemeinschaft von Züchtern zu schaffen, die Wissen teilen, zusammenarbeiten und nachhaltige Praktiken einführen können, die die Lieferkette verbessern" , so Matteo Gori, President of Condiments bei Barilla.

Der Lehrplan behandelt wichtige phytosanitäre Fragen und analysiert die wirtschaftlichen und produktionsbezogenen Auswirkungen von Krankheiten und Schädlingen, die Basilikumpflanzen beeinträchtigen. Die Landwirte lernten, Symptome bestimmter Krankheiten zu erkennen, den Befall zu identifizieren und eine wirksame Prävention umzusetzen sowie die Verfahren zu überwachen. Darüber hinaus bot das Thema von Agriculture 4.0 die Möglichkeit, das Potenzial eines "präzisen" landwirtschaftlichen Managements zu erörtern, wobei sich digitale Technologien als nützlich bei der Planung von Strategien für landwirtschaftliche Aktivitäten erweisen.

2024 führte Barilla neue Half Flint Jar Verpackungen ein, die aus bis zu 65% recyceltem Glas bestehen, das in mehr als 43 Millionen Pesto-Gläsern Verwendung findet, einer Zahl, die in den folgenden Jahren weiter steigen wird. In Zusammenarbeit mit Zignago Vetro erzeugt, reduziert dies den Rohstoffverbrauch, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen erheblich. Eine Environmental Product Declaration (EPD), ein zertifizierter Bericht 2der die Auswirkungen von Produkten auf den Lebenszyklus ausführlich behandelt, bestätigt, dass diese Gläser die Emissionen um 28% im Vergleich zu Standard-Flintglas unter der Annahme senken, dass beide Produktionen die gleiche Stromversorgungsquelle nutzen.

1 Quelle: Nielsen Market Data FY24 @w52 2024

2 Informationsquelle: https://www.environdec.com/library/epd17275

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

