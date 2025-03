Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Am 17. März 2025 ging mit dem Abaki Fixed Income Convexity ein neuer Investmentfonds der ICM InvestmentBank AG mit einer einzigartigen Anlagestrategie an den Start, so die Pro BoutiquenFonds GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...