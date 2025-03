New York - Nach zwei Erholungstagen haben die US-Börsen am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. In der ersten Handelsstunde sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,49 Prozent auf 41.637,06 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,03 Prozent auf 5.616,53 Punkte. Für den von Tech-Werten dominierten Nasdaq 100 ging es sogar um 1,70 Prozent auf 19.475,56 Punkte nach unten. Die überraschend starke Entwicklung der Import- und Exportpreise ...

