DJ Siemens baut in zwei Geschäftsfeldern 6.000 Stellen ab

DOW JONES--Siemens wird weltweit rund 6.000 Stellen abbauen, größtenteils im Geschäft mit der Fabrikautomatisierung, aber auch im Geschäft mit Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Etwas weniger als die Hälfte des Abbaus trifft Stellen in Deutschland, wie der Technologiekonzern in München mitteilte. Betriebsbedingte Kündigungen seien im Heimatland aber ausgeschlossen.

Siemens hatte den Abbau in der Automatisierung bereits im vergangenen November angekündigt, bis dato aber keine genauen Zahlen genannt. Das Teilgeschäft der Vorzeigesparte Digital Industries schwächelt seit einiger Zeit. Kapazitätsanpassungen seien erforderlich, weil sich das Wachstum aus bisherigen Kernmärkten wie Deutschland wegverlagere, erklärte Siemens. Insgesamt etwa 5.600 Stellen sollen in der Automatisierung bis Ende September 2027 wegfallen, rund 2.600 davon in Deutschland.

Im Geschäft mit Ladelösungen für Elektrofahrzeuge aus dem Konzernbereich Smart Infrastructure sollen rund 450 der insgesamt gut 1.300 Stellen bis Ende September dieses Jahres wegfallen, 250 davon in Deutschland. Siemens will dieses Geschäft ausgliedern und konzentriert sich vorrangig auf die Schnell-Ladeinfrastruktur für Depot und Flotten.

March 18, 2025

