BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat das Finanzpaket für Infrastruktur und Verteidigung als großen Fortschritt gelobt. "Am Geld wird der Klimaschutz in Deutschland jetzt nicht mehr scheitern. Er kann nur noch scheitern an einer Unfähigkeit oder einem Unwillen", sagte der Grünen-Politiker in Berlin.

Mit beidem habe es Deutschland schon zu tun gehabt bei schwarz-roten Koalitionen. Er lobte die Fortschritte, die die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP beim Klimaschutz und dem Ausbau erneuerbarer Energien gemacht hat. Zur sich abzeichnenden Koalition aus CDU, CSU und SPD sagte er: "Hoffentlich machen sie es besser."/hrz/DP/nas