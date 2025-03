Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass sein Vorstand eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende des Unternehmens von 0,85 USD auf 0,89 USD pro Stammaktie genehmigt hat. Diese Dividendenerhöhung gilt für vierteljährliche Dividenden, die nach dem 27. März 2025 zahlbar sind, und erhöht die jährliche Dividendenausschüttung auf 3,56 USD pro Stammaktie.

Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Incorporated, sagte: "Wir freuen uns, eine Erhöhung unserer vierteljährlichen Dividende bekannt zu geben. Angesichts unserer langfristigen Wachstumserwartungen, die wir auf unserem Investorentag 2024 dargelegt haben, sind wir weiterhin bestrebt, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, und zwar durch eine ausgewogene Kapitalrückführungspolitik, die eine Basis von Aktienrückkäufen zur Vermeidung von Verwässerungseffekten und ein annualisiertes Dividendenziel mit einem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich umfasst."

Über Qualcomm

Qualcomm arbeitet unermüdlich an Innovationen, um intelligente Datenverarbeitung überall verfügbar zu machen und die Welt bei der Bewältigung einiger ihrer wichtigsten Herausforderungen zu unterstützen. Aufbauend auf unserer 40-jährigen Technologieführerschaft bei der Schaffung bahnbrechender Durchbrüche bieten wir ein breites Portfolio an Lösungen, die auf unserer führenden KI, leistungsstarken, stromsparenden Rechenleistung und unübertroffener Konnektivität basieren. Unsere Snapdragon-Plattformen bieten außergewöhnliche Kundenerlebnisse, und unsere Qualcomm Dragonwing-Produkte befähigen Unternehmen und Branchen, neue Höhen zu erreichen. Gemeinsam mit unseren Partnern im Ökosystem ermöglichen wir die digitale Transformation der nächsten Generation, um das Leben zu bereichern, Unternehmen zu verbessern und die Gesellschaft voranzubringen. Bei Qualcomm gestalten wir den menschlichen Fortschritt.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzgeschäft QTL und den Großteil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc., eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated, betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften praktisch alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen und so gut wie alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres Halbleitergeschäfts QCT. Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. oder auch ihren Tochtergesellschaften. Patente von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.qualcomm.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Zusätzlich zu den historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf unseren aktuellen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen sowie auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu unseren langfristigen Wachstumserwartungen, unseren zukünftigen Dividendenzahlungen und unserem Dividendenwachstum sowie unserer Verpflichtung, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, durch eine ausgewogene Kapitalrückgabepolitik, einschließlich einer Basis von Aktienrückkäufen zur Vermeidung von Verwässerungseffekten, sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Frühere Dividenden und Aktienrückkäufe bieten keine Gewähr für zukünftige Dividenden oder Aktienrückkäufe, und der Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Dividenden oder Aktienrückkäufe, falls vorhanden, können sowohl im Vergleich zu früheren Dividenden oder Aktienrückkäufen als auch zu aktuellen Erwartungen erheblich variieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie "schätzt", "leitet", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "strebt an" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund: eine Verschlechterung unserer zukünftigen Betriebsergebnisse, Finanzlage, Cashflows oder Geschäftsaussichten; eine Entscheidung unseres Vorstands, dass Dividenden oder Aktienrückkäufe nicht im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre sind; unerwartete, ungeplante oder alternative Anforderungen an oder Verwendungen unserer verfügbaren Barmittel, einschließlich, aber nicht beschränkt auf potenzielle Unternehmensübernahmen oder andere strategische Transaktionen; rechtliche oder vertragliche Beschränkungen für die Zahlung von Dividenden oder Aktienrückkäufen, einschließlich im Rahmen von Kreditverträgen oder anderen Finanzierungsvereinbarungen; Änderungen von Steuer- oder anderen Gesetzen in Bezug auf Dividenden oder Aktienrückkäufe; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen; und andere Risiken, die in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 29. Dezember 2024 endende Geschäftsquartal aufgeführt sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Unsere bei der SEC eingereichten Berichte sind auf unserer Website unter www.qualcomm.com verfügbar. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Risikofaktoren zu aktualisieren oder weiterhin Informationen dazu bereitzustellen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

