Der Aktienmarkt ist aktuell stark volatil, und die Kurse geraten zunehmend unter Druck. Doch am Freitag könnte sich diese Entwicklung noch weiter verstärken. Crasht dann zum Wochenende der Aktienmarkt? Das sollten Anleger jetzt unbedingt wissen. Am Freitag steht ein Event an, das es nur viermal im Jahr gibt: der Hexensabbat. Dieser steht bei Anlegern im Fokus, da an diesem Tag eine große Zahl von Optionen verfällt, was häufig zu einiger Volatilität ...

