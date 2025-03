Eine Blondine stoppt an einem Verkehrsschild mit Ihrem kleinen Flitzer. Ein Obdachloser klopft an Ihre Seitenscheibe und fragt nach einer Zigarette. Sie gibt Ihm eine und fährt weiter. Als Sie wieder an einem Verkehrschild anhält, klopft der Obdachlose wieder an Ihre Seitenscheibe und bittet um Feuer. Sie gibt Ihm Feuer und fährt los. Als Sie erneut an einem Verkehrschild...

Den vollständigen Artikel lesen ...