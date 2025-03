DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STAATSVERSCHULDUNG - Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat nach dem Bundestagsbeschluss zur Ausweitung der Staatsverschuldung als nächsten Schritt mutige Strukturreformen angemahnt. "Es kommt nun darauf an, bei Strukturreformen den gleichen Mut und die gleiche Konsequenz zu zeigen. Heute sind die notwendigen Bedingungen geschaffen worden, jetzt geht es um die hinreichenden", sagte Hüther der Rheinischen Post. Dazu gehörten Reformen am Arbeitsmarkt, im Sozialsystem und in der Verwaltung. Die Chance für einen Neustart der deutschen Politik sei jetzt gegeben. "International geben wir das wichtige Signal der Handlungsfähigkeit für Verteidigung und Wachstum", sagte Hüther. (Rheinische Post)

SONDERVERMÖGEN - Die Vorsitzende der "Wirtschaftsweisen", Monika Schnitzer, dringt darauf, dass die vom Bundestag beschlossenen Kreditpakete für die Bundeswehr und die Infrastruktur möglichst wachstumsfördernd eingesetzt werden und auch in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz fließen. "Das Geld muss nun richtig eingesetzt werden", sagte die Ökonomin der Augsburger Allgemeinen. "Für den langfristigen Erfolg dieser Investitionen entscheidend ist, dass auch in die Infrastruktur für die Technologien der Zukunft investiert wird, zum Beispiel in Rechenkapazitäten für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz", sagte die Ökonomin. Die Schuldenpakete müssten Deutschland eine führende Rolle bei der KI sichern. (Augsburger Allgemeine)

INSOLVENZEN - Die schlechte Wirtschaftslage führt in Deutschland zu immer mehr Unternehmenspleiten. Die Anzahl der Insolvenzen steigt seit zwei Jahren kräftig, und ein Ende ist nicht absehbar. Das geht aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. "Seit der 2022 erfolgten Trendwende steigt die Anzahl der Insolvenzen in Deutschland kontinuierlich an. Dieser Aufwärtstrend hat sich im vergangenen Jahr deutlich beschleunigt", heißt es in der IW-Analyse. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2025 01:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.