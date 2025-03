Laut einer aktuellen Analystenstudie gibt es diese spannenden Value-Aktien jetzt zu massiven Rabatten an der Börse durch die aktuellen Abverkäufe. Darum kann es sich jetzt hier für Anleger lohnen, den Dip zu kaufen und günstig zuzuschlagen. Kommt es zum Abverkauf an den Märkten, dann bedeutet das häufig, dass nicht nur die Kurse der schlechten Unternehmen sinken. Im Gegenteil trifft es die ein oder andere Qualitätsaktie besonders stark, was wiederum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...